GALERII ⟩ Siberis sündinud õe ja venna vanemad tutvusid küüditatute rongis

Põlva vallavanem Martti Rõigas on järele uurinud, et 75 aastat tagasi lükati siinkandi teid erilise hoolsusega puhtaks – ka selliseid, mida mööda harvem käidi. Inimeste küsimusele, miks just nüüd, saadi vastus varajastel hommikutundidel, mil süütute elanike ustele koputas kurjus. Balti riikides oli käivitunud operatsioon «Murdlaine», mille käigus küüditati ligi sada tuhat inimest.

«Mälestades küüditatud kaasmaalasi ja totalitaarsete režiimide ohvreid, võime öelda, et just demokraatia ja õigusriigi puudumise tõttu sai kurjus võimutseda. Paraku ei püsi demokraatlikel väärtustel püsinev maailm iseenesest. Ka täna koputab kurjus uksele Ukrainas, sest maailm ei tundnud kurjuse nägu õigel hetkel ära. Ja endiselt veetakse süütuid inimesi oma kodudest minema. Seetõttu on väikese Eesti rahva ülesanne mäletada ja mälestust hoida, et suurtele meelde tuletada, milline on kurjuse nägu,» rõhutas Rõigas.

Aasta eest loodud Siberis Sündinud Laste MTÜ juhatuse liige Ene Muts märkis, et liikmeskond on kasvanud 150-ni. «Ühing on keskendunud Siberi-lugude talletamisele, et ka järeltulevad põlved teaksid, miks sündisime just Siberis ja missuguseid raskusi üle elama pidime.»