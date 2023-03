Lume sulamine on mitmel pool veetaseme kõrgeks ajanud. Kõrget vett võis täna muu hulgas näha ka Põlvamaal Võhandu jões Kaljupealse lõkkekoha lähistel, Leevakul ja Süvahavval.

Ilmateenistuse andmed näitavad, et näiteks Võhandu jõe tase Räpinas on alates märtsi keskpaigast järsult tõusnud, alates 12. märtsist tänaseni on veetase kerkinud umbes 1,3 meetri jagu.