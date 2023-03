Õhusoe kerkib kaheksa plusskraadini

Keskkonnaagentuuri teatel on ööl vastu pühapäeva pilves selgimistega ilm. Paljudes kohtades sajab vihma, Põhja-Eestis tuleb sekka ka lörtsi. Paiguti tekib udu. Puhub valdavalt lõunakaare-, Põhja-Eestis kirdetuul 2-8, saartel puhanguti 11 m/s. Õhutemperatuur on 0 kuni +4 kraadi.

Pühapäeva päeval on pilves selgimistega ilm. Mitmel pool sajab vihma, Põhja-Eestis ka lörtsi ja lund ning on kiilasjää oht. Paiguti on udu. Puhub muutliku suunaga tuul 1-6 m/s, Põhja-Eestis kirde- ja põhjatuul 5-10, puhanguti kuni 15 m/s. Õhutemperatuur on 0 kuni +5, Lõuna-Eestis kuni +8 kraadi.

Ööl vastu esmaspäeva on pilves ilm. Mitmel pool sajab vihma, Lääne- ja Põhja-Eestis ka lörtsi ja lund. Paiguti on udu. Tuul on nõrk ja muutliku suunaga, põhjarannikul puhub ida- ja kirdetuul 4-9, puhanguti 12 m/s. Õhutemperatuur on 0 kuni +4 kraadi. Esmaspäeva päeval on pilves selgimistega ilm. Sajab vihma ja lörtsi, Lääne- ja Põhja-Eestis ka lund. Tuul pöördub läänekaarde 3-9, rannikul puhanguti 14 m/s. Õhutemperatuur on 0 kuni +4, Ida-Eestis kuni +7 kraadi.

Teisipäeva öösel on pilves selgimistega ilm. Kohati sajab nõrka lund ja võib udu olla. Vastu hommikut jõuab Lõuna-Eestisse tihe lume- ja lörtsisadu, mis levib üle maa põhja poole. Tuul on nõrk ja muutliku suunaga, hommikul pöördub tuul põhjakaarde ja tugevneb 3-9, Lõuna-Eestis puhanguti kuni 13 m/s. Õhutemperatuur on 0 kuni -4 kraadi.

Teisipäeva päeval on pilves selgimistega ilm. Sajab lund ja lörtsi, Ida-Eestis peamiselt vihma ja lörtsi, paiguti tuiskab. Sadu on mitmel pool tihe, pärastlõunal läheb lõuna poolt järk-järgult üle vihmaks. Mandril pöördub tuul itta ja kirdesse ning tugevneb 5-11, puhanguti kuni 15, saartel ja rannikul tugevneb põhja- ja kirdetuul 9-14, puhanguti kuni 18 m/s. Õhtul Lõuna-Eestist alates sadu lakkab, tuul pöördub lõunakaarde ja nõrgeneb veidi. Õhutemperatuur tõuseb 0 kuni +4, Ida-Eestis kuni +8 kraadini.

Kolmapäeva öösel on pilves selgimistega ilm. Kohati sajab vihma, lörtsi ja lund, saartel võib tuisata. Puhub lõunakaaretuul 3-9, rannikul puhanguti kuni 14 m/s. Saarte rannikul vastu merd puhub põhja- ja loodetuul 7-13, puhanguti kuni 18 m/s. Õhutemperatuur langeb +1 kuni -4 kraadini.