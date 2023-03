Kuna temperatuur on viimastel päevadel olnud plusspoolel, on lumi Valka linna tänavatel kiirelt sulanud, ent püsima on jäänud iga-aastane mure: lumi kipub sulama koos asfaltiga. Nii võttis olukorra kokku Põhja-Läti ajalehe Ziemellatvija veebitoimetaja Oskars Morozovs.

Ta tõi näite, et eriti auklik on Varoņu tänav. Seal sõidavad autojuhid võimalusel vastassuunavööndis, kus on veidi vähem auke. Hiljuti ametisse asunud linnahooldusameti juhi Viktors Bavinsi sõnul hakkab omavalitsus neid auke täitma. Hange selleks on välja kuulutatud ja tööd peaksid algama maikuus.