Haanjas lõpetati noorte ja juunioride murdmaasuusahooaeg teatesõitudega

„Täname Haanja Puhke- ja Spordikeskust eesotsas Anti Saarepuuga, Võrumaa Spordiliitu eesotsas Merike Õunaga nin Haanja Suusaklubi eesotsas Aare Eichega, kes väga lühikese etteteatamistähtajaga võtsid korraldada esialgu Alutagusele plaanitud, kuid ootamatule kevadele alla vandunud suusaradadel toimuma pidanud võistlused. Loodame väga, et järgmisel talvel jõuame võistlustega taas ka Alutagusele. On suur rõõm, et Haanja Puhke- ja Spordikeskuse näol on meil koht, kus edukalt pikendada talvehooaga ka juhul kui mujal keskustes talv kiirelt ja ootamatult kevadele alla annab. Täname pika talvehooaja lõppedes kõiki tublisid noorsportlasi ja nende treenereid. Kogu murdmaasuusatamise hooajale loodame lõpupunkti panna 01. aprillil sealsamas Haanjas, kus talv jätkub ja toimuma saavad Eesti täiskasvanute meistrivõistlused 30/50km maratonisõitudes, “ ütles Eesti Suusaliidu murdmaasuusatamise ala juhataja Ave Nurk.