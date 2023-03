Pildid ⟩ Mutt käis suplemas

Siinkirjutaja oli parasjagu ametis kevadise suurvee pildistamisega, kui Valgamaal Tsirgumäe ja Sooblase külade piiril asuva Mustjõe silla läheduses käis järsku sulpsatus. Selgus, et kruusatee äärest oli ujumist alustanud mutt, kes tegi vees väikse tiiru ja kaevas ennast seejärel teises kohas taas kiirelt kruusase maapinna sisse.

Mutt on rotisuurune mutlaste sugukonda muti perekonda kuuluv imetaja. Ta on kohastunud eluks maa all, kaevates sinna käike oma suurte esijäsemete abil.