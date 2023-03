Ajaloosündmused Vastseliina linnuses saavad järgmise aastal suvelavastuseks

Lavastaja Tarmo Tagamets lisab: ”Teater on alati lugude jutustamise kunst, mis peab publikut kaasa haarama ja kõnetama. Seekord oleme oma looga ajaloolises Vastseliina linnuses Võrumaal ja räägime päris oma kandi lugu. Lugu noorest sõjasulasest Markusest, kes peab tabama oma salka sisenenud reeturi.… Loost ei puudu tõelised sõprussidemed ega särtsakalt vastuoluline armuliin. Lavastuslikult on minu eesmärk luua mastaapne vabaõhulavastus oma eriliste atmosfääri ja looduslike võimalustega. See on teater ajastule omase tõetruudusega, kus publik saab osa sajandite tagusest elust ja meelelahutusest.”