Võrumaa lühiuudised

Hintsi film tõusis kinoedetabeli liidriks

«Avanädalavahetuse tulemus ületab väga eduka loodusdokumentaali «Tuulte tahutud maa» vaatajate arvu. «Savvu- sanna sõsarad» jõudis kolmandale positsioonile Ott Tänaku ja Fred Jüssi portreefilmide järel. On rõõm tõdeda, et publik on filmi juba esimestest seanssidest alates omaks võtnud. Paljud seansid olid juba ette välja müüdud, mistõttu usume, et film püsib tipus pikemat aega,» rääkis filmilevitaja Katre Valgma.