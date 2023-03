Merike Metsavas: põgenikud aitavad töökohti täita

Ukraina sõjapõgenikke on märtsist 2022 meie maakonnas töötuks registreerunud 386, nendest on töötuna arveloleku lõpetanud 234 ja nendest omakorda kolmveerand on tööle rakendunud.

Kõige enam leidsid sõjapõgenikud tööd töötlevas tööstuses, haldus- ja abitegevustes, põllumajanduses, majutus- ja toitlustusasutustes ja ka ehituses, samuti tervise- ja sotsiaalhoolekandes ning haridusvaldkonnas. Teretulnud on asjaolu, et nad on motiveeritud eesti keelt õppima.

Eelneva aastaga võrreldes pole märgatavat töötuse kasvu Valgamaal olnud. Numbriline juurdekasv ongi tulnud sõjapõgenike lisandumisega. Suuremaid koondamisi pole Valgamaal tulnud üle elada. Kahjuks pankrotistus eelmise aasta lõpus Tõrvas üks puitmööbliettevõte ja selle tulemusel kaotas töö üle neljakümne inimese. Aasta jooksul Valgamaal töö kaotanutest on koondatuid 10,9%.

Maakonnas on hoogustunud õmblustööstus. Veebruaris avas Valgas uue õmblusvabriku Savotta OÜ, kes pakub tööd 19 õmblejale ning lisaks viiele inimesele muud tootmisega seotud ametkohta (pakkija, märkija, transporditööline, paelalõikaja). Samuti toimetab laiendustöödega aasta suurettevõte Aclima OÜ.

Valgamaal ootab kohe töökäsi 63 töökohta. Kõige enam otsitakse neid töötlevas tööstuses ning hulgi- ja jaekaubanduses. Töötasuga meie maakonnas aga suurustada ei saa. Pakutavatest töökohtadest jääb 35% puhul tasu 1000–1250 euro tasemele, veerandi puhul üle ning 45% puhul alla selle summa.

Ettevõtjate elu pole siin ääremaal lihtne. Tore, et oma uuendusmeelsusega ja suure tööga on 2023. veebruaris avaldatud Gaselli edetabelis ikkagi 13 Valgamaal tegutsevat ettevõtet – Eesti kõige kiiremini kasvavat ettevõtet, sealhulgas rehvimüügiga tegelev Reff OÜ, kes tegutseb Valga linnas.

Uue võimalusena saada infot tööturul toimuva kohta korraldab töötukassa värbamispäevi. Viimati 16. märtsil Otepääl korraldatud värbamispäev näitas, kui oluline on tööandjatel ja tööotsijatel suhelda. Töötajaid otsis kümme tööandjat. Kokku osales värbamispäeval üle viiekümne inimese. Tahame uskuda, et tööandjad said omale väärtuslikud töötajad. Lisaväärtusena tõid ettevõtjad välja, et nad said omavahel tutvuda, suhelda ning koostööleppeid luua.