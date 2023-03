Andrus Seeme: pensionid on tõhusalt tõusnud

Meile riigikogusse kirjutas üks eakas proua siira küsimusega, et mis juhtus, kui tema pension aasta alguses enneolematus tempos tõusis ja kas see tähendab, et aprillis harjumuspärast pensionitõusu ei tulegi. Võib-olla on see küsimus ka teistel eakatel, seega selgitan, kuidas see on juhtunud ja mis saab edasi.