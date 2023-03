GALERII ⟩ Suurvesi kukutas märtsi veetaseme rekordid

«Viimase kümne aasta kõrgeimal tasemel on veel Kääpa, Elva, Ahja, Väike Emajõgi, Õhne jõgi, Põltsamaa jõgi. Suurvesi on väga huvitavalt tänavu tulnud. Arvasime esimese hooga, et selle aasta tipud midagi märkimisväärset ei tule, aga ju metsade all ikkagi nii palju lund veel oli. Absoluutseid maksimume siiski pole veel ületatud.»

Põldnurk lisas, et jõgede käitumine on veidi erisugune. Suurel Emajõel on oodata veel veetaseme tõusu, aga enamikus jaamades on tipud suure tõenäosusega käes. «Eesti kaardil pigem suuremas osas jaamades on veetase juba langusesse pööranud. Lõuna-Eestis näitab veel väikest tõusu.»