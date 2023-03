GALERII ⟩ Päikesepark jäi suurveele ette

Pargi projekteerinud ettevõtte Leonhard Weiss elektriteenuste divisjoni Kagu piirkonna juhi Argo Zoludevi sõnul ei tohiks see asjaolu siiski katasroofi tähendada. Tema teada pole see konkreetne jaam ka võrku ühendatud. Aga kui ka oleks, ei tohiks midagi hullu juhtuda.

«Juhtmed on isoleeritud, enamik kaableid on kõik maa sees, kus puutuvad veega kokku. Pistikud on keset paneeli. Kui pistikud vette jõuavad, lülitab inverter ennast ise välja, kõik on kaitstud,» rääkis Zoludev.