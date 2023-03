Teedel püsib libeduse oht

Varahommikul on teekatted põhi- ja tugimaanteedel peamiselt kuivad, Läänemaal paiguti kergelt soolaniisked. Kesk-Eestis on teed kohati jäised, Viru- ja Jõgevamaal on maanteedel härmatist. Temperatuur on kõikjal miinuspoolel. Teedel on paiguti libeduse oht!