Võrumaa lühiuudised

Tamula uputab Võrus rannapromenaadi

Kevadine suurvesi on tõstnud Tamula järve veetaseme ligikaudu 40 sentimeetrit normist kõrgemale. Mõõtelatt Roosisaare silla juures näitab, et järve vesi on ületanud märgatavalt punase joone ehk 69,7 meetri taseme võrreldes merepinnaga. Viimastel päevadel on veetase olnud 70 meetri kandis.