Põlvamaa lühiuudised

Raamatukogu tuleohutus paraneb

Tööde tegemiseks välja kuulutatud riigihankele tuli kaks pakkumust. Vallavalitsus tunnistas neist edukaks Betoonkivi OÜ pakkumuse kui kõige soodsama. Selle maksumus on koos käibemaksuga 31 597,02 eurot. LEPM

Algas teekond rohelisema Põlvamaa suunas

Moostes Saviukumajas leidis aset «Põlvamaa rohelise ringi» arenguprogrammi esimene koolituspäev, mille eesmärk on tõsta maakond roheturismi kaardile.

Põlvamaa on paljude väikeste ettevõtlusvormidega piirkond, kus ettevõtjate omavaheline ja kogukondlik koostöö saab soodustada loodusväärtuste ning kohaliku kultuuripärandi säilimist, samuti kaasa aidata majanduse säästvale arengule. Sel põhjusel sai loodud projekt «Põlvamaa rohelised ringid», mis esimeses etapis kutsub ettevõtjaid osalema rohelise ringi arenguprogrammis, et teises asuda kujundama roheturismi pakette.

Põlva vald sai uue ehitusspetsialisti

Tema tööülesanne on koordineerida vallale kuuluvate hoonete ja valla juriidiliste isikute hoonete ehitusalast tegevust. LEPM

Kaasava eelarve ettepanekud lähevad hääletusele

Hääletus viiakse läbi elektrooniliselt ajavahemikus 3.–10. aprill veebikeskkonnas volis.ee. Osalemiseks on vaja end identifitseerida ID-kaardi, mobiil-ID või Smart-IDga. Küsitlusest on õigus osa võtta vähemalt 16-aastasel elanikul, kelle elukoht on Eesti rahvastikuregistris Põlva vald. Hääle saab anda kuni kahe ettepaneku poolt. Hääletada saab kodus, raamatukogude avalikes internetipunktides ja etteregistreerimisel ka vallavalitsuses teabespetsialisti juures aadressil Keldrikaela tee 2. LEPM