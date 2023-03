Valgamaa lühiuudised

Valga vald soetas mobiilse generaatori

Valga gümnasistid sõitsid Euroscolale

Kakskümmend Valga gümnaasiumi õpilast sõitsid eile Strasbourgi, et osaleda täna Euroopa Parlamendi simulatsioonis.

Euroscola päeval saavad ligi pool tuhat Euroopa riikidest pärit õpilast mängida läbi ühe päeva Euroopa Parlamendi istungitesaalis. Euroscolale sõitev grupp pannakse kokku julgetest ja hakkajatest noortest, kes ei karda esineda ja oma seisukohti välja öelda. Ürituse töökeeled on inglise, saksa ja prantsuse keel.

Valga gümnaasiumi õpilased on Euroscolal käinud ka 2013., 2017. ja 2019. aastal. Juba neljandat korda läksid õpilastega kaasa kooli projekti- ja karjäärijuht Pille Olesk ning õppejuht Triinu Ugur. Reisikulud katab Euroopa Parlament. LEPM

Otepää vallas asus ametisse uus sotsiaaltööspetsialist

Otepää vallas on märtsist ametis uus sotsiaaltöötaja Carmen Mets. Otepäält pärit naine on lõpetanud Pühajärve põhikooli ja õmbleja erialal Sindi kergetööstustehnikumi. 2021. aastal lõpetas ta aga Tallinna tehnikakõrgkooli sotsiaaltööspetsialisti erialal bakalaureusekraadiga, praegu õpib Tartu ülikooli juures eelkoolipedagoogika täienduskursusel. Varem on Mets töötanud teeninduses ja lasteaiaõpetaja abina.