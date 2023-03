Asutused kolivad Valga riigimajja sügisel

Tulevane riigi- ja kohtumaja asub Valga kesklinnas aadressil Kesk 12. Tegemist on endise pangahoonega, kus aastaid tegutses maavalitsus ja mis praegu kasutusel büroohoonena. Mitu aastat plaanitud renoveerimine lükkus vahepeal edasi, kuna hanked ei kulgenud plaanipäraselt. Näiteks 2021. aastal korraldatud ehitushange nurjus, kuna ehitusmaterjalide turul valitses materjalide puudus ja hinnad liikusid drastiliselt üles.

Riigi Kinnisvara ASi (RKAS) kinnisvaraarenduse projektijuht Erik Vest lausus, et ehituslepinguni jõuti eelmise aasta märtsis. Tööde jooksul on Vesti sõnul ette tulnud väikseid ootamatusi, aga nüüdseks on tegevused lõpusirgel. «Tartu Ehitus ehitab seal. Kõik saab lahendatud, Valgas saab korda üks väga väärikas maja,» lausus Vest.