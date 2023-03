Kersti Loor: Lõuna-Eestis on õpilasfirmat teha popp

Ettevõtlusõppe populaarsus on Eestis tõusuteel, seda kinnitab nii aasta-aastalt kasvav õpilasfirmade arv kui ka koolide hulk, kus sellist õpetust pakutakse. Junior Achievement on ettevõtlusõpet Eestis eest vedanud juba 31 aastat. Selle aja jooksul on Eestis loodud kokku 5660 õpilas- ja minifirmat ja ettevõtluskogemuse on saanud enam kui 22 000 noort.