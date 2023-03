Tiit Loim: liiderlikud tainapead me keskel

Vaene doktorant Mari-Liis Korkus, kes Neeme Raua pihtide vahele jäi. Pean tunnistama, et kui mu ema mulle saate «Täistund» järel sama testi tegi, siis liiderlikkus oli sõna humoorikuse tõttu küll teada, aga osavõtlikkuse definitsiooni pidasin minagi laiemaks, kui see tegelikult on. Lihtne põhjus on muidugi see, et kui välja arvata vend Johannes filmis «Viimne reliikvia», siis ega keegi neid sõnu eriti kasuta.

Aga tähendusi teada muidugi võiks. Kui vaid mälu nii hea oleks. Selles mõttes on keel ikka suuresti tuubitav ja «tunnetusega», mida Eestis sündinud eestlane võiks oma trumbiks pidada, kaugele ei jõua. Robot oleks inimesest kindlasti etem, sest tema mälu ei muutu lünklikuks, kui on vaja meeles pidada, mis on geminaatillatiiv või kas Atlandi ookean on suur lomp või Suur Lomp või äkki mõlemad.



Kui kaitseväelane ei räägi läbimõeldult ja kokutab, siis on see mähkimine. Teise mehe laskesektorisse jooksmine on juba räme mähkimine.

Keeleteemad tekitavad üllatavalt palju emotsioone. Esile tulevad ka põlvkondlikud erinevused. Noorsugu on kirgi kütnud liederlich’i asemel üle võtnud teistmoodi lõbusaid sõnu, mis praegu aktiivses kasutuses ja varasemate põlvkondade inimesele jutu mõistmise keeruliseks teevad. Näiteks populaarne «mähkima». Sõdurileht tegi juba ammu selgeks, et mähkmetega siin seost ei ole. Mähkimine on hoopis ebakindel tegevus. Kui kaitseväelane ei räägi läbimõeldult ja kokutab, on see mähkimine. Teise mehe laskesektorisse jooksmine on juba räme mähkimine. Kui kellegi tegevus laiemalt on vigane, siis peatagem ta, öeldes: «Ära mähi!»

Shippimine ei seondu tingimata laevandusega. Kui Maril ja Jüril susiseb või sinu arust võiks susiseda, siis sa shipid neid. Vaibima väljendab kahe või enama inimese vahelist sidet või mõistmist. Kui crushid kedagi, oled armunud.

Lõpetuseks üks tänapäevane jutuke. Kui Mari oli kukkimise lõpetanud, mõtles ta, et fleksib veidi ja paneb täna selga Louis Vuittoni. «Slay!» lausus Katrin Mari outfit’i nähes, kui nad koos autosse hüppasid, et viimase bängeri saatel Jürile külla sõita. Maril ja Jüril oli nimelt käimas väike situationship.