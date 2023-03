Rasket lihashaigust põdev naine vajab abi

Risdiplam on ravim, mis stimuleerib valgu tootmist vigases geenis ning peatab seega raske lihashaiguse kulgu. Positiivne on, et ravitulemus on olnud tõeliselt hea, ning Hendra tunneb end pärast pikki aastaid taas elusana. „Juba poolteist nädalat pärast raviga alustamist tundsin esimesi muutusi – mu keha oleks justkui talveunest ärganud. Ma ei mõelnud inimestega kohtudes enam, et see on tõenäoliselt viimane kord, kui ma nendega aega veedan. Elurõõm ja -tahe tulid tagasi ja see kõik juhtus nii kiiresti!“ ütleb Hendra.

Neiu vastupidavus avaldub ka mõõtmistulemustes, mis näitavad, et tema mõlemad käed ja isegi vasak jalg (ehkki Hendra on ratastoolis!) on tugevamaks muutunud. See on Hendra sõnul väga suur üllatusmoment: «Mina arvasin, et see ravim lihtsalt stabiliseerib minu haiguse kulgu, ja olin sellegagi väga rahul. Mitte ealeski ei oleks ma arvanud, et see muudab mind tugevamaks! Ja et tuleb 12-tunnine tantsumaraton ja ma vehin kõik need 12 tundi ringi! See on olnud üks kihvtimaid aastaid minu elus, ja ma olen selle eest Lastefondi annetajatele nii, nii, nii, nii tänulik!»