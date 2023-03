Valga- ja Tartumaa piiri lähedal elav naine sai tunnustuse silmapaistva töö eest Ukraina sõjapõgenike toetamisel Elva vallas. «Mul on isegi natuke kuidagi piinlik tiitlit vastu võtta, sest see on töö, mis ei vaja tänusõnu – tuleb lihtsalt südamest. Ja mina olengi seda heast südamest teinud. On hea tunne midagi teha nende inimeste heaks ja neid aidata,» tunnistas Uffert.