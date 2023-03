Võrumaal algab Nursipalu ümbersõidu ehitus

Uus tee planeeritakse Võru-Mõniste-Valga ja Sõmerpalu-Mustahamba riigimaanteede ühendamiseks. Ehitatavaid teid on ligikaudu kümme kilomeetrit, mille hulgas on nii mahasõite, ristmikke kui ka ühendusteid.

Rajatava tee trass. Foto: Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus

Tööde kogumaht on ligi neli miljonit eurot. Planeeritud teed käsitletakse riigikaitselise teena ning tee trass paikneb riigimaal. Uue tee ehitus on vajalik ka asjaolu tõttu, et Nursipalu harjutusala laiendamisel jääb praegu Võru-Valga maanteed ja Sõmerpalut ühendav sõidutee polügooni sisse.

«Esmane ning kiireim vajadus on luua uus tee Tsiatsungõlmaa lasketiiruni, kus lähiajal alustatakse täiendava taristu ehitust. Uus tee on oluline, et väljaõppel olevatel üksustel oleks parem ning ohutum juurdepääs Tsiatsungõlmaale rajatava harjutusvälja teeninduslinnakuni ning sealt edasi tänasele harjutusväljale ilma teisi avalikke riigimaanteid kasutamata,» ütles RKIK harjutusväljade portfellijuht Elari Kalmaru.

«Kahtlemata saab sellest huvitav ja tempokas objekt just tähtaja poolest. Ent arvestades varasemat tegusat koostööd kaitseinvesteeringute keskusega, siis olen veendunud, et see on meile jõukohane väljakutse,» ütles TREV-2 Grupi projektijuht Tanel Tammemägi.

Märtsis alustas riigi kaitseinvesteeringute keskus ettevalmistustöödega täiendava taristu ehitamiseks Tsiatsungõlmaa lasketiiru kõrvale. Esmased olmetingimused luuakse hiljemalt 2023. aasta lõpuks. Lasketiiru kõrvale rajatakse täiendavad majutushooned, universaalhallid ja teedevõrgustik koos väliskommunikatsioonidega.