Valgas sündinud soojarekord tähistas juubelit

Kuigi viimastel aastatel on purunenud ridamisi Eesti soojarekordeid, on ka neid, mis püsinud aastaid. Näiteks Eesti kõigi aegade märtsikuine soojarekord tähistas sel neljapäeval auväärset 55. sünnipäeva.

Nimetatud tipptulemus sündis 30. märtsil 1968 Valgas, mil piirilinnas mõõdeti temperatuuriks 18,9 kraadi. Eile oli seevastu Valgas sooja oluliselt vähem: temperatuurinäit tõusis pärastlõunaks 1,4 kraadini. Kõige kõrgem temperatuur mõõdeti eile Eesti vaatlusjaamadest Ruhnus, ent sealgi küündis see vaid 2.9 kraadini.

Kõige madalam temperatuur, mis Eestis seni märtsis registreeritud on, mõõdeti 14. märtsil 1942 Rapla vallas Kuusikul, see oli -35,1 kraadi. Kõige märjem on märts seni olnud 1994. aastal Pärnus, kus kuuga tuli maha 101,4 millimeetrit sademeid. Kõige kuivema märtsi rekordit hoiab aga Jõgeva, kus 1948. aastal sadas kuu jooksul vaid 0,4 millimeetrit.