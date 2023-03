Kasvas nii gripi- kui koroonajuhtude arv

Haiglaravi vajas gripi tõttu eelmisel nädalal 25 patsienti, hospitaliseeritute arv on aeglases languses. Hooaja algusest on kokku gripi tõttu hospitaliseeritud 1154 inimest. Neist 69,7% on olnud üle 50-aastased. Tervise arengu instituudi andmetel on Eestis gripi tõttu surnud sel hooajal 54 inimest vanuses 9–97.