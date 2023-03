Otepää peab täna linna sünnipäeva

Otepää Teataja 1936. aasta erinumbris tõdeb toonane linnapea Julius Niklus, et linnaks saamine ei ole kerge, sest heakorrale tuleb senisest rohkem kulutada – aga raekoja kassas oli pool miljonit krooni puudujääki. Selgus, et linnavalitsus oli oma sihid seadnud Pühajärve äärde, kuhu pidi tulema «sisemaa ilusaim, vaikseim ja eeskujulikem puhkuse- ja rahu- ning ilukuurort».

Esimesed aedlinna krundid olla omandanud väärikad Tartu linnakodanikud. Praost Johannes Oskar Lauri arvas, et Otepää linnavõimu esimene hool on linna arendamine suvituslinnaks, milles tuleb kõvasti võistelda Tõrvaga. Tõrvale anti suvituslinna staatus Eesti Vabariigi otsusega 21. aprillil 1937.

Veel saab toonasest lehest teada, et tähtis oli arendada ka talisporti. Kaitseliit oli rajanud esimese suusahüppemäe ning edaspidi oli plaanis rajada kunstlik kelgumägi vastavalt välismaa eeskujudele ning Apteekrimäe alla tehisjärv. Tähtsaks peeti koolide ja vabaharidustöö arengut ning rõhutati sedagi, et uus linn Otepää peab saama oma ümbruskonna vaimsuse keskuseks.

«Vanu lehti sirvides tuleb tõdeda, et ega 87 aastaga ole suurt midagi muutunud ja linna arengusuunad on ikka sarnased. Tähtis on heakord, turismi- ja puhkemajanduse areng, talisport. Murekoht oli veel regulaarse aastaringse bussiliini käigushoidmine. Osa teemasid on siiamaani aktuaalsed – puudust tuntakse Otepää ja Palupera raudteejaama vahelisest bussiliiklusest,» nentis Otepää vallavanem Jaanus Barkala.