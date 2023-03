Juhi viimane tööpäev Valga kultuurikeskuse direktorina on 18. aprill. Naise sõnul jookseb tal praegu 11. aasta asutuse juhina, ent kuna uus töökoht on ootamas, ei saa senises jätkata. Aprilli keskel saab temast Tõrva vallas Sooglemäe talus varsti uksed avava Mulgi elamuskeskuse tegevjuht.

«See asutus on vaja käivitada sisuliselt nullist. Et seda südame ja hingega teha, saab see olla ainult põhikoormusega töö ja esialgu kindlasti ööpäev läbi.»