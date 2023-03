Ratsatreener Merike Markus, keda on nimetatud ka talliemandaks, seab sammud suksude juurde. «Hommikut!» tervitab ta, kui on uksest sisse astunud. Ta paneb hobustele söödad ette. Kõhud täis, seavad loomad sammud õue, kus on palju ruumi ringi joosta ning heinapallid kogu aeg ees.