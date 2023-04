Otepää kultuurikeskuste loomejuht Kaisa Areng on kodulinna patrioot.

Vanemuise endine etenduse juht ja praegune Otepää kultuurikeskuste loomejuht Kaisa Areng ütleb, et väljakutsed on talle põnevad ning neid ei tohi karta, vaid vastupidi – need tuleb vastu võtta.