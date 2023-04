VIDEOLUGU ⟩ Lörtsine karjalaskepäev jättis lambadki lauta

«Kevad ei ole käes. Kevad tuleb ikka siis, kui lehepungad lähevad suureks ja rohi hakkab kasvama,» ütles Ala-Mähkli talu perenaine Lilian Freiberg. «Aprilli lõpp, mai on see aeg, kui lambad lähevad välja, aga siiamaani on ikka selline talvine rütm. Kevade ootus on tallede ootus. Lambad meil usinasti poegivad – see ongi lambakasvatajale talve lõpp ja kevade algus, kui ööpäevaringselt ootad ja vaatad, aitad. Selline ärevus on hinges,» lisas ta.