Seiklushundi rogainisari sai Valgas avalöögi

Rogaini puhul on tegu võistkondliku orienteerumismatkaga, mille eesmärgiks on kontrollaja jooksul koguda võimalikult suur punktisumma maastikule paigutatud kontrollpunktide läbimisest.

«Tip-top, päris palju võsa ja vett, raskeid otsi oli palju. Algul kaarti vaadates tundus, et suurem osa punkte on linna vahel, aga läks ikka korralikult maastikule ka,» kommenteerisid võitjad. «Raske osa tegime õnneks alguses kohe ära, see oli hea. Kirdeosas oli raske, teiste osalejate jälgi ka meil abiks ees polnud.»