Lõuna päästekeskust asub pühapäevast juhtima Tagne Tähe

Tähe on päästeametis töötanud 2008. aastast, millest viimased viis ohutusjärelevalve osakonna juhina.

Tähe sõnul on keskuse juhtimine väga vastutusrikas väljakutse. «Olen juhina selleks valmis ning võtan teekonna põnevuse ja rõõmuga käsile. Lisaks on lõuna regiooni ohutuse ja turvalisuse eest seismine mulle eriliselt südamelähedane ka seetõttu, et olen sealt pärit,» ütles Tähe.