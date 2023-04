Esmaspäevane ilm tuleb mõningase lumevõimalusega

Keskkonnaagentuuri teatel on ööl vastu esmaspäeva muutliku pilvisusega ilm. Kohati võib sadada vähest lund. Puhub põhja- ja kirdetuul 4-10, rannikul puhanguti kuni 14 m/s. Õhutemperatuur on 0 kuni -5 kraadi.

Esmaspäeva päeval on pilves selgimistega ilm. Ida-Eestis sajab kohati kerget lund. Pärastlõunal lääne pool taevas selgineb. Puhub põhja- ja kirdetuul 5-11, rannikul puhanguti kuni 15 m/s. Pärastlõunal tuul veidi nõrgeneb. Õhutemperatuur tõuseb -1 kuni +3 kraadini.

Peipsi järvel puhub põhja- ja kirdetuul 5-9, puhanguti kuni 13 m/s. Kohati sajab kerget lund. Nähtavus on enamasti hea. Õhutemperatuur on 0 on -1 kraadi.