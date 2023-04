PILDID ⟩ Vanamõisa järvest päästeti tüdruk

Soe ilm on muutnud Eesti veekogude jää hapraks. Sellistes oludes on jääleminek eluohtlik ning õnnetuste vältimiseks keelas päästeamet selle juba 23. märtsist. Päikseliselt sillerdav jää mõjub paraku lastele, kes ohte ei taju, ahvatlevalt. Vanematel tuleb sellest rääkida lastega ja selgitada, et jääle minek on äärmiselt ohtlik.