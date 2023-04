Vanamõisa järvest päästeti tüdruk

«Õnnelik õnnetus,» sõnas Abubikirov. «Tütarlaps anti üle kiirabile, temaga on kõik korras. Õigel ajal sattus inimene pealt nägema.» Kiirabi toimetas lapse Valga haiglasse.

Päästeamet tuletab meelde, et alates 23.märtsist on siseveekogude jääle minek keelatud.

Õhutemperatuur on juba kaua püsinud termomeetri plusspoolel ning soe ilm on muutnud siseveekogude jää hapraks. Sellistes oludes on jääle minek eluohtlik ning õnnetuste vältimiseks keelas päästeamet Eesti siseveekogude jääle mineku.