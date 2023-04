VIDEOLUGU ⟩ Pool sajandit vana Eesti unikaalne siselasketiir ootab abikätt

«Maiste Ants ütles, et maja saab valmis, Anne, tule spordihoone juhatajaks. Ma mõtlesin, et ma ei tule, aga Prikk Ilmar,kes oli täitevkomitee esimees, ütles, et maja vajab perenaist, võta, anname korteri, pane maja käima. Esimene võistlus on rahvusvaheline kabe,» meenutas Põlva spordihoone alguspäevi selle pikaaegne juhataja Anne Vasarik.