Päästeameti peadirektorina alustas tööd Margo Klaos

Margo Klaos on töötanud päästevaldkonnas kaua ja hindab praeguse päästeameti seisundit väga heaks. „Päästeamet on usaldusväärne, tugev ja väärikas organisatsioon – hoiame päästmise ja ennetustööga igal aastal ära sadade inimeste surma. Aasta-aastalt oleme saavutanud üha enam just ennetustööga. See tähendab Eesti inimestele rahulikumat elu ja vähem tragöödiaid,“ ütles Margo Klaos ja lisas, et viimastel aastatel on varasemast veelgi tähtsamaks muutunud päästeameti roll kogu riiki hõlmavate kriiside korral.