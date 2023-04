Ööl vastu teisipäeva tuleb kuni kaheksa kraadi külma

Lääne-Eestis on selge ja vähese pilvisusega sajuta ilm. Ida-Eestis on pilves selgimistega ilm ja kohati võib sadada vähest lund. Puhub põhja- ja kirdetuul 3-8, öö hakul rannikul puhanguti 12 m/s. Külma on 3-8 kraadi, saarte rannikul tuleb kohati 0 kraadi.

Peipsi järvel puhub põhja- ja kirdetuul 3-8 m/s. Kohati sajab kerget lund ja nähtavus on enamasti hea. Külma on 3-5 kraadi.

Päeval on pilves selgimistega ilm. Kohati sajab vähest lund. Eesti loodeservas on pilvi vähe ja ilm on sajuta. Puhub põhja- ja kirdetuul 3-8, pärastlõunal rannikul puhanguti 12 m/s. Õhutemperatuur on vahemikus -1 kuni +4 kraadi.