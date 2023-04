GALERII ⟩ Võru võrgumeeste debüüti kroonisid pronksmedalid

«Kui hooajale tagasi vaadata, siis mängisime Pärnuga seitse korda ja kaotasime neile vaid ühe mängu. Järelikult olime sellel aastal ikkagi parem meeskond,» nentis Võru klubi peatreener Oliver Lüütsepp. «Oli väga uhke tunne just kodusaalis suure hulga kohalike inimeste ees medal lõpuks võita,» rääkis sel hooajal debüüdi teinud võistkonna treener.

«Bigbank Tartut me sel hooajal päris võita ei suutnud, kuigi mängisime nende vastu häid mänge,» tõdes Lüütsepp. Selver/TalTechi meekonnaga kohtus Võru klubi ka poolfinaalis ning neid suudeti hooaja jooksul kaks korda võita, seejuures ühe korra poolfinaalseerias. «Suur võit on see, et Võru võrkpalliklubi on kõige kõrgemal tasemel taas nii-öelda pildis.»

Natuke jäi õnnest puudu

Lüütsepa sõnul kasvab süües siiski isu. «Mingid lootused-ootused olid ka meil tekkinud,» meenutas ta. «Haistsime poolfinaalis Selveri vastu, et meil on tegelikult võimalus. Olime neljandas mängus 2: 0 ees ning meil oli ka mängu võitmiseks initsiatiiv, kuid natuke jäi kahjuks õnnest puudu. Ju me siis ei olnud meekonnana veel valmis nii suureks sammuks,» oli treeneri hinnang.

«Mingitel positsioonidel jäi meil tänavu komplekteeritus nõrgaks, et kõige kirkamatele medalitele mängida,» võttis Lüütsepp võrkpalliaasta kokku. «Kuid selge on, et jätkame ka järgmisel hooajal ning püüame oma asju igas valdkonnas natukene paremini teha – nii organisatoorse poole pealt kui ka sportlikus mõttes.»