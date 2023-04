Päästeameti peadirektorina alustas tööd Margo Klaos

Klaos on töötanud ka riigikantselei elanikkonnakaitse rakkerühma juhina ning sisekaitseakadeemias õppejõuna, ta on olnud Järvamaa päästeteenistuse direktor. Lisaks on ta päästeameti esindaja Euroopa Päästepealike Assotsiatsioonis FEU ning Eesti Tuletõrje- ja Päästepealike Liidu juhatuse esimees.