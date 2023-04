Toitlustaja lahkumine seab Tõrva valla valikute ette

Kui välja jätta Tõrva gümnaasium, on valla haridusasutustes oma köögid ja kokad, lausus Tõrva vallavanem Maido Ruusmann. Ainuke kool, kus vald seni teenust sisse ostis, oli Tõrva gümnaasium. Sealne toitlustaja FIE Luule Pärna Toitlustus on aga teada andnud, et sügisest enam seda teenust ei paku. «Inimene, kes aastakümneid toitlustanud, on otsustanud elurõõme nautida muul viisil kui köögis. Seetõttu peame leidma nüüd uue lahenduse ka Tõrvas,» sõnas Ruusmann.