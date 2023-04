Sandra Liiv: nigu hobõsõlõ kaaru, inemisel vaia naaru *

Minu memm, kes märtsi alguses meie seast lahkus, oli õnnelik, et suutis hoolimata eluraskustest ikkagi veel naerda. Naer oli talle nii tähtis, et ta nõudis meilt juba enne minekut, et teda taga ei tohi nutta. Tänu sellele tulebki mul memmele mõeldes mõnus muie näole ja itsitan omaette temaga seotud naljakate mälestuste peale.