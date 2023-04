Jaan Rapp: meelte lahutamine ja liitmine

Igapäevaelus on asjad paraku sageli naljast kaugel ja seetõttu ei saa alati loota sellelegi, et kas või komöödiat vaadates argimured ununevad ja stress just nagu võluväel kaob. Tean, et on neidki, kes lõbustavad end näiteks riigikogu infotundide ülekandeid vaadates. Kuigi mina olen neid sattunud vaatama väga harva, siis nende katkendite põhjal, mida näinud olen, on need seni tekitanud pigem nõutust ja häbi.