KIRI: Multiinstrumentalist tegi särava etteaste

Õpetaja Ramírez võrdles pillide kõlasid ja ülesehitusi, tegi instrumentidega mitmesuguseid hääli – eriti naljakas oli hobuse hirnatus. Tema esitused olid elavad, temperamentsed, samas väga musikaalsed. Ja see on täiesti eriline, et üks õpetaja mängib nii paljudel instrumentidel. See tähendab väga suurt tööd enese kallal. Praegugi õpib ta Tartus Heino Elleri muusikakoolis metsasarve ning töötab Valga ja Võru muusikakoolis puhkpilliõpetaja ja orkestrijuhina.