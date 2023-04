Lähipäevil tuleb kuni 14 kraadi sooja

Neljapäeva öösel pilvisus hõreneb. Öö hakul sajab mitmel pool vihma, hommikuks eemalduvad vihma- ja lörtsihood Lääne-Eesti saartele. Puhub kirde- ja idatuul 2-7, põhjarannikul puhanguti kuni 11 m/s.

Õhutemperatuur on vahemikus -3 kuni +2 kraadi. Päeval on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Ennelõunal sajab Lääne-Eesti saartel kohati vihma ja lörtsi. Puhub kirde- ja idatuul 3-9, põhjarannikul puhanguti kuni 13 m/s. Sooja on 8-13, tuulele avatud rannikul 4-6 kraadi.

Reede öösel on selge ja vähese pilvisusega sajuta ilm. Puhub ida- ja kirdetuul 3-9, põhjarannikul puhanguti kuni 13 m/s. Õhutemperatuur on vahemikus -1 kuni +3 kraadi. Päeval on päikesepaisteline ilm. Puhub idakaare tuul 3-9 m/s. Sooja on 9-14, tuulele avatud rannikul 4-7 kraadi.