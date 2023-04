Lihavõttemunade värvimine võib saada UNESCO kultuuripärandiks

Eesti ja Ukraina kultuuriministrid allkirjastasid teisipäeval ühiskande taotluse, et esitada põsanka lihavõttemunade kaunistamise traditsioon UNESCO inimkonna vaimse kultuuripärandi esindusnimekirja, teatas ministeerium. Otsus nimekirja kandmise kohta tehakse UNESCO-s eeldatavasti järgmise aasta lõpus.

Põsanka ehk pysanka on batika meetodil kaunistatud Ukraina lihavõttemuna. Põsanka nime all tuntud munade kaunistused pole maalitud, vaid vahaga kirjutatud. Kasutatakse ornamente ja traditsioonilisi rahvuslikke mustreid, millel kõigil on oma tähendus.

Kultuuriminister Piret Hartmani sõnul on vaimsel kultuuripärandil oluline inimesi ühendav roll. «Põlvest põlve edasi kantud ning tänaseni elujõulised tavad loovad tugevaid kogukondi. Põsanka lihavõttemunade traditsioon ühendab ukrainlasi kõikjal maailmas ning on Eesti ukraina kogukonnas tähtsal kohal. Ühised tavad on olulised ka Venemaa sõja tõttu Eestis ajutise kodu leidnud põgenike jaoks, kes lisaks eesti kultuuri tundmaõppimisele saavad hoida sidet kodumaa ja oma päritolukultuuriga,» rääkis minister.

«Põsanka traditsioon elab ka praegu sõja ajal, ühendades ukrainlasi üle maailma. Muu hulgas kirjutavad naised kaitsemärkidega, näiteks lõpmatuse ja elupuuga, põsankasid enda meestele ja poegadele, kes on sõjas. Oleme tänulikud, et peale mitmekülgse abi sai Eesti riik just praegu aidata Ukrainat ka kultuurivaldkonnas, esitades ühiskande UNESCO esindusnimekirja,» ütles Ukraina Kultuurikeskuse juht Bogdan Ljutjuk.