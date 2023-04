Terviseamet hoiatab puukide eest

Terviseameti nakkushaiguste epidemioloogia osakonna nõuniku Irina Dontšenko sõnul on puugid muutunud aktiivseteks juba praegu, mil pinnas on soojenenud +5 kraadini.

«Puugihooaeg kestab tavaliselt aprillist oktoobrini. Niisiis on puugid liikvel eelkõige ikka pärast lume sulamist ja rohelisel ajal,» selgitas Dontšenko ja lisas, et juba praegu tasub vajadusel korrata puukentsefaliidi vaktsiini ja looduses viibides kasutada puugihammustuse vältimiseks vajalikke ennetusmeetmeid.

Puukentsefaliidi ennetamiseks tasub kaaluda vaktsineerimist. «Puukentsefaliidi vältimiseks on olemas tõhusad ja ohutud inaktiveeritud vaktsiinid nii täiskasvanutele kui lastele alates 1. eluaastast. Esmane vaktsineerimiskuur koosneb kolmest süstist,» rääkis Dontšenko ja täpsustas, et kaks esimest tehakse ühe kuni kolme kuulise vaheajaga, kolmas kuni aasta hiljem. «Pärast kahte süsti on immuunsus hea, kuid kestab ainult ühe hooaja, kolmas süst pikendab immuunsust,» lisas ta.