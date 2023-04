Savotta OÜ tootmisjuht Heli Kuimet (vasakul) ja Valga tehase juht Irma Kasuk on mõlemad Valgast pärit. Linna tundmine lihtsustas sinna tootmise kolimist.

Soome õmblusfirma Savotta OÜ avas veebruaris tootmise Valgas. See käik on otseselt mõjutatud kriitilisest julgeolekuolukorrast meie lähiümbruses, mis on oluliselt tõstnud Soome kaitseväe tellimuste hulka.