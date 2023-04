Toomas Nigola: lootuse ja uue alguse aeg

Kuid Issanda aastal 2023; ajal, mil meie lähedal käib sõda ja õhus on pinged, kogeb nii mõnigi siin maanurgas, et üpris raske võib olla leida seda hingevalgust ja tröösti, mida ülestõusmispühad meile tavaliselt pakuvad. Mis siis aitaks?

Ühtpidi aitaks ehk avaram vaade maailmale. Ajaloo ja maailma peale laiemalt mõeldes avastame nimelt, et sõjad ja vägivald on inimkonna saatjad olnud kahjuks vist küll igal ajal, seega pole meie idanaabri praegustes julmustes kahjuks midagi uut ega enneolematut peale selle, et need sünnivad parasjagu just meile ajaliselt, geograafiliselt ja emotsionaalselt lähedal.

Ei olnud maailm helgem paik ka kaks aastatuhandet tagasi, kui Õnnistegija Rooma sõjameeste piitsahoopidest aetuna rasket ristipuud kandes Pilatuse kohtujärje eest Kolgatale oma kannatusteed käis. Nähtavasti on nõnda, et kuigi iga inimene ise võib end Jumala abiga muuta nii halvemuse kui ka paremuse suunas, näib inimese kui liigi muutumine olevat ikka üks õige pika vinnaga asi ning vähemalt ajalooliste aastatuhandete vältel pole just väga sügavaid muutusi toimunud.

«Või on midagi, mille kohta võiks öelda: Vaata, see on uus? Kindlasti oli see olemas juba muistsetel aegadel, mis on olnud enne meid. Ei ole vaid mälestust endisist asjust ja nõnda ei ole ka mälestust tulevasist asjust neil, kes saavad olema veelgi hiljem.» (Koguja 1:10-11)