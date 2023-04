Tomi Saluveer: milleks meile e-kütus?

E-kütus ehk elektrikütus on sünteetiline asendus bensiinile või diislile. Selle valmistamiseks kogutakse atmosfäärist sama palju CO2, kui autod või tehasekorstnad õhku paiskavad. Kliimakahjulikule süsinikdioksiidile lisatakse vesinik ning saadakse kütus, mida võib valada tavalise sisepõlemismootoriga sõiduki paaki.

Kas Saksa autotootjate lobitööga saavutatud skeemi sisu on kooskõlas sellega, kuidas kavatseme tulevikus loodust säästa? Nii kogume ju ühest torust välja paisatud heitgaasid kokku, aga paiskame need teisest õhku tagasi. Samuti võiksid siis käituda talgulised, kes metsa alt prügi kokku korjavad, ülejäänud aasta jooksul aga võtavad õiguse autoaknast prahti välja visata või põõsa alla pudeleid loopida. Kvoot sai ju kevadel täidetud ning nad jäävad aasta kokkuvõttes nii-öelda prügineutraalseks.

Sisepõlemismootorite tulevik on e-kütuse skeemist hoolimata tume ning paljudel liigub mõte elektri- või hübriidautode poole. Elektriautod on aga liiga kallid. Üks odavamaim Eestis müüdav elektriauto on põgusal internetivaatlusel Dacia Spring, mille hind algab 22 000 eurost.