Vanemaealiste seas on oodatada koroonaviiruse leviku kasvu

Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskuse (TEHIK) andmetel vajas gripi tõttu haiglaravi 34 patsienti. Hospitaliseeritute arv kõigub, kuid põhitrend on aeglases languses. Hospitaliseeritakse peamiselt üle 65-aastaseid inimesi. Hooaja algusest on kokku hospitaliseeritud 1191 inimest. Neist 69,4 protsenti on olnud üle 50-aastased. Tervise Arengu Instituudi surma põhjuste registri lõplikult valideeritud andmetel on sel hooajal gripi tõttu surnud 61 inimest vanuses 9-97 aastat.